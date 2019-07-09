09.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ЛНР заметили, что ВСУ отвели от Станицы Луганской не всех военных

Часть подразделений украинской армии осталась на ранее занимаемых позициях у Станицы Луганской, несмотря на заявления об успешном разведении сил и средств на данном участке в зоне проведения «ООС».

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, несмотря на состоявшееся разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, на данном участке продолжают находиться военнослужащие из состава 25-й бригады ВСУ. Данный факт также был подтверждён в официальном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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