В ЛНР заметили стремительное падение уровня подготовки украинских военных

15.04.2019, Луганск, Александр Гусар

По результатам проверки, проведённой в зоне «ООС» киевским командованием, выяснилось, что уровень снабжения и подготовки украинских десантников изменился в худшую сторону.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в украинской армии по-прежнему обеспеченность всеми видами довольствия, состояние вооружения и военной техники и боевая подготовка остаются на крайне низком уровне, что влечет за собой стремительное падение морально-психологического состояния военнослужащих в зоне проведения «ООС».

«В период с 28 марта по 10 апреля комиссией штаба десантно-штурмовых войск были проверены десантные части и подразделения в зоне «ООС». В ходе работы инспекции проверялись такие вопросы как укомплектованность подразделений личным составом и военной техникой, всесторонняя обеспеченность, организация боевого дежурства, а также уровень боевой подготовки военнослужащих», – рассказал начальник пресс-службы НМ ЛНР.

Осадчий добавил, что по результатам работы, в изменения в худшую сторону были отмечены 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. Командир бригады – полковник Олег Зенченко.