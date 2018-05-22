22.05.2018, Луганск, Владимир Гладков

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В ЛНР заверили, что готовы отразить любую атаку ВСУ

В связи с обострением вооруженного конфликта в районе Горловки, (территория ДНР) в Луганске заявили о том, что вооруженные силы ЛНР готовы отразить наступление ВСУ и даже пойти в контратаку.

Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Силовой вариант решения конфликта рассматривается командованием «ООС», как основной», – сообщил он.

«В случае попытки противника прорвать линию обороны в зоне ответственности Народной милиции ДНР или ЛНР мы оставляем за собой право принять все необходимые меры для пресечения агрессивных действий Украины. А прогноз по поводу действий украинских силовиков может быть только один – поражение», – отметил он.

Марочко напомнил о неудачных попытках киевских силовиков ранее атаковать позиции армий республик Донбасса, которые в последствие приводили к котлам, где гибли тысячи украинских военных из-за неумелого военного руководства.

«Как бы ни пытались западные кураторы и командование боевиков Украины провести наступательные действия в Донбассе, все они заканчивались котлами и огромными потерями. Так будет и при попытке наступления сейчас», – подчеркнул спикер Народной милиции.

Представитель силовиков ЛНР добавил, что в случае активных наступательных действий со стороны ВСУ, Народная милиция ЛНР также оставляет за собой право «действовать наступательно и активно».