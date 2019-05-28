В ЛНР заявили о новой группе украинских диверсантов

28.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинское военное командование направило в зону проведения «ООС» группу из десяти человек для проведения диверсий на территории республик Донбасса.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Командование «ООС» не оставляет планов по дестабилизации обстановки вблизи линии соприкосновения. Так, по имеющейся информации, в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Мироновский прибыла разведгруппа в количестве десяти человек», – рассказал Яков Осадчий.

Он также добавил, что по информации от источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», основной задачей группы является проведение диверсий.