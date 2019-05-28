В ЛНР заявили о новой группе украинских диверсантов
Украинское военное командование направило в зону проведения «ООС» группу из десяти человек для проведения диверсий на территории республик Донбасса.
Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Командование «ООС» не оставляет планов по дестабилизации обстановки вблизи линии соприкосновения. Так, по имеющейся информации, в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Мироновский прибыла разведгруппа в количестве десяти человек», – рассказал Яков Осадчий.
Он также добавил, что по информации от источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», основной задачей группы является проведение диверсий.
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