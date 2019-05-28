28.05.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ЛНР заявили о новой группе украинских диверсантов

Украинское военное командование направило в зону проведения «ООС» группу из десяти человек для проведения диверсий на территории республик Донбасса.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование «ООС» не оставляет планов по дестабилизации обстановки вблизи линии соприкосновения. Так, по имеющейся информации, в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Мироновский прибыла разведгруппа в количестве десяти человек», – рассказал Яков Осадчий.

Он также добавил, что по информации от источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», основной задачей группы является проведение диверсий.

 

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