В ЛНР заявили о провокациях на Донбассе накануне встречи в Минске

23.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Командование «ООС» перебросило в зону проведения операции на Донбассе несколько диверсионно-разведывательных групп для совершения провокаций накануне встречи Контактной группы в Минске, проведение которой планируется 24 апреля.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности он отметил, что командование «ООС» планирует провести ряд провокаций с применением диверсионно-разведывательных групп накануне встречи Контактной группы в белорусской столице для обвинения оборонного ведомства Республики в нарушениях Минских соглашений.

«По информации источника в рядах ВСУ, 22 апреля в зону ответственности 54-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Золотое-4 прибыла разведгруппа в количестве восьми человек. Еще одна группа в составе двух снайперских пар и специалистов по минно-взрывному делу прибыла в зону ответственности 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в район населенного пункта Макарово», – рассказал Иван Филипоненко.