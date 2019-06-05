В ЛНР заявили об укреплении позиций ВСУ на одном из участков фронта

05.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские силовики стягивают боевую технику и укрепляют свои позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе населённого пункта Золотое на Луганщине.

Об этом во время брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, украинские силовики начали переоборудование и укрепление позиций вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое, также в этот район отмечено прибытие двух БМП-1.

«Помимо этого командование «ООС» также продолжает размещать военную технику у домов мирных жителей. В населенном пункте Лозоватка вблизи жилых домов зафиксировано размещение двух противотанковых ракетных комплексов. В жилом секторе населенного пункта Геевка зафиксировано БМД и два БТР», – рассказал Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства призвал жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, а также предложил обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям СММ ОБСЕ.