В Лондоне недоумевают, почему против Запада до сих пор не введены санкции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия и её союзники могут ввести против стран запада ответные санкции. Ограничивающие поставки критически важных ресурсов и энергоносителей.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-советник по безопасности специального посланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сейчас идёт речь о создании альтернативы НАТО, простирающейся до Северной Кореи. Туда могут быть включены Вьетнам и другие страны. У них будет население и экономика с большей долей ВВП, чем у Большой семёрки. Почему вы не накладываете на Запад санкции, почему всегда именно Запад вводит против вас санкции?», – подчеркнул Крук.

«У вас должна быть возможность вводить санкции против Запада, особенно в отношении ключевого сырья и энергии, без которых запад не может выжить, не может производить, не может предпринять военный ответ Китаю. Если бы это было предпринято, это бы изменило стратегический баланс во всём мире. Очевидно, и дедолларизация – важный элемент торговой системы, который стоит на повестке дня», – добавил Крук