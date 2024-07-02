В Лондоне недоумевают, почему против Запада до сих пор не введены санкции

Максим Столяров.  
02.07.2024 12:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Россия, Санкции, Экономика


Россия и её союзники могут ввести против стран запада ответные санкции. Ограничивающие поставки критически важных ресурсов и энергоносителей.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-советник по безопасности специального посланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и её союзники могут ввести против стран запада ответные санкции. Ограничивающие поставки критически...

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«Сейчас идёт речь о создании альтернативы НАТО, простирающейся до Северной Кореи. Туда могут быть включены Вьетнам и другие страны. У них будет население и экономика с большей долей ВВП, чем у Большой семёрки. Почему вы не накладываете на Запад санкции, почему всегда именно Запад вводит против вас санкции?», – подчеркнул Крук.

«У вас должна быть возможность вводить санкции против Запада, особенно в отношении ключевого сырья и энергии, без которых запад не может выжить, не может производить, не может предпринять военный ответ Китаю. Если бы это было предпринято, это бы изменило стратегический баланс во всём мире. Очевидно, и дедолларизация – важный элемент торговой системы, который стоит на повестке дня», – добавил Крук

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