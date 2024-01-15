В Лондоне объяснили, почему европейские политики идут на всё ради преданности проекту «Украина»

Константин Серпилин.  
15.01.2024 22:50
  (Мск) , Лондон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Европейские политики смело бросаются в любые авантюры НАТО и будут продолжать поддержку неонацистов в ущерб своим странам для того, чтобы выслужиться перед заокеанским хозяином, который может прикрыть их даже от народного гнева.

Об этом в интервью американскому журналисту Александру Христофору заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские политики смело бросаются в любые авантюры НАТО и будут продолжать поддержку неонацистов в...

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Ведущий отметил, что многие западные политики играют в русофобию и поддерживают Украину для того, чтобы заручиться поддержкой руководства НАТО.

«У них нет никаких проблем с тем, чтобы убедить немцев и весь ЕС вложить больше денег в проект «Украина». Это говорит о взаимозаменяемости лидеров ЕС, и как можно поменять одного на другого. И с человеком, которого заменяют, есть соглашение, что если он просто заляжет на дно на пару месяцев, они найдут для него другую должность.

В прошлом это была канцлер Германии, ей говорили: «Ни о чём не беспокойся, главное – продолжай работать над проектом Украина». Ни один нормальный человек не стал бы просить денег для Украины, в то время как в его собственной стране проходит протест фермеров», – сказал Христофор.

Меркурис подчеркнул, что таким образом европейские политики давно используют Украину для демонстрации лояльности заокеанским хозяевам, а русофобия является важным фактором успеха в НАТО и ЕС.

«Я думаю, что Олаф Шольц достаточно умён, чтобы понимать, что его политическая позиция очень шаткая. И сейчас он ведёт переговоры об условиях своего ухода. Вероятно, этим он и занимается в настоящий момент в Германии.

И для того, чтобы договориться о хороших условиях, ему нужно заверить людей, с которыми он ведёт переговоры, что он остаётся абсолютно лояльным к ним в отношении проекта «Украина».

Так что, судя по его поведению, он не подвергнется сильно большим расследованиям по прошлым коррупционным проблемам в Гамбурге. И для него найдётся хорошая работа. Может быть, он станет президентом Совета Европы, там открывается отличная вакансия», – возмутился британец.

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