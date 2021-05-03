Лондон подбивает союзников открыть антироссийский информационный фронт

03.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Сегодня в столице Великобритании пройдет встреча министров иностранных дел стран «группы семи» (G7), в ходе которой британские власти предложат создать коллективные средства информационного сдерживания России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в материале, посвященном сегодняшнему саммиту, пишет «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Проведение форума «семерки» в государстве, занимающем самую непримиримую позицию по отношению к России, определило повестку встречи. Через семь лет после исключения Москвы из «клуба западных демократий» Лондон призывает открыть еще один фронт войны с Россией — информационный, создав коллективные механизмы сдерживания российской «пропаганды и дезинформации», – отмечается в статье.

Кроме того, по инициативе Лондона главы МИДов G7 рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации». Также британская сторона показала союзникам пример того, как нужно вести информационное сдерживание России.

«В прошлую субботу Форин-офис сообщил, что для борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, а также для расширения своей зарубежной аудитории вещающая на 42 языках Всемирная служба Би-би-си в 2021–2022 годах получит дополнительное финансирование в размере £8 млн ($11 млн). Британский план противодействия «российской пропаганде» также предусматривает «оказание поддержки независимым СМИ, особенно в российском ближнем зарубежье», – пишет газета.