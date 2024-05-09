В Лондоне предупреждают, что США готовят военную интервенцию на Украину

Константин Серпилин.  
09.05.2024 17:06
  (Мск) , Лондон
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


После выборов президента США осенью 2024 года, Вашингтон может решиться на военную интервенцию на территорию Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После выборов президента США осенью 2024 года, Вашингтон может решиться на военную интервенцию на...

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«Развертывание войск Франции, развертывание советников США дает возможность предполагать, что после выборов США официально объявят о каком-то виде интервенции на Украину.

И слова Дэвида Кэмерона о ракетных ударах по российской территории, и главного демократа в Палате представителей Хакима Джеффрисона, который сказал: «Мы должны победить русских на Украине, потому что если мы этого не сделает, и линия фронта Украины рухнет, тогда Вооружённым силам США придётся сражаться с русскими» – сказал аналитик.

«Это была двусмысленная формулировка, но если смотреть на всё это в комплексе, это готовит нас к возможности того, что на Украине произойдёт военная интервенция США. Русские видят, и реагируют на это», – добавил Меркурис.

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