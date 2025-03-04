В Лондоне Украину «развели» на ещё один крупный кредит за мелкую поставку – Арестович

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Пяти тысяч ракет, которые пообещали Украине в Лондоне, хватит на один месяц защиты от БПЛА.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Лондоне говорят: «Мы сейчас Украине ка-ак поможем, вы просто офигеете все. Давайте дадим ей пять тысяч ракет малой дальности для сбивания Шахедов». Все такие: «Пять тысяч?! Так что же, это теперь Витебск будем брать или Владивосток?»… Ну, с пятью тысячами ракет», – язвил Арестович.