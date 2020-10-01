В Лондоне задумались о превращении Молдовы в сортировку для мигрантов

01.10.2020, Москва, Елена Острякова

Правительство Великобритании рассматривает возможность перенаправить поток беженцев в ряд стран, в числе которых, помимо Марокко и Папуа-Новой Гвинеи, называют Молдову.

Об этом пишет газета the Guardian, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документам, которые попали в распоряжение журналистов, правительство Великобритании в течение нескольких недель работало над «подробными планами» строительства лагерей для беженцев в Молдове и других странах.

Представители британского МИД скептически отнеслись к идее отправки просителей убежища в Молдову, указывая на наличие в стране «повальной» коррупции и затяжной приднестровский конфликт.

Молдавский МИД утверждает, что подобный вопрос не стоит в повестке дня.

Депутат молдавского парламента Григорий Новак заявляет, что правящая Социалистическая партия и президент Игорь Додон не позволят реализовать подобный сценарий.

«Кто-то планирует трансформировать нашу страну в сортировочную зону для мигрантов. Заявляю со всей уверенностью: пока мы, социалисты, будем у власти, а Игорь Додон президентом, мы не позволим превратить Молдову в резервацию для иностранных мигрантов.

Мы не позволим превратить нашу страну в мусорную свалку Европы, где могли бы складировать отходы, в том числе и токсичные», – написал Новак в своем «фейсбуке».