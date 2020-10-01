01.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Великобритания, миграция, Молдова, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал
Просмотров:

В Лондоне задумались о превращении Молдовы в сортировку для мигрантов


Правительство Великобритании рассматривает возможность перенаправить поток беженцев в ряд стран, в числе которых, помимо Марокко и Папуа-Новой Гвинеи, называют Молдову.

Об этом пишет газета the Guardian, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Согласно документам, которые попали в распоряжение журналистов, правительство Великобритании в течение нескольких недель работало над «подробными планами» строительства лагерей для беженцев в Молдове и других странах.

Представители британского МИД скептически отнеслись к идее отправки просителей убежища в Молдову, указывая на наличие в стране «повальной» коррупции и затяжной приднестровский конфликт.

Молдавский МИД утверждает, что подобный вопрос не стоит в повестке дня.

Депутат молдавского парламента Григорий Новак заявляет, что правящая Социалистическая партия и президент Игорь Додон не позволят реализовать подобный сценарий.


«Кто-то планирует трансформировать нашу страну в сортировочную зону для мигрантов. Заявляю со всей уверенностью: пока мы, социалисты, будем у власти, а Игорь Додон президентом, мы не позволим превратить Молдову в резервацию для иностранных мигрантов.

Мы не позволим превратить нашу страну в мусорную свалку Европы, где могли бы складировать отходы, в том числе и токсичные», – написал Новак в своем «фейсбуке».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть