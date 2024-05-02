В Лондоне жалуются: У британских ВМС нет таких дальнобойных возможностей, как у России

Анатолий Лапин.  
02.05.2024 15:19
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


У Королевского флота Великобритании нет возможностей наносить удары дальнобойными ракетами, подобно тому, как «Калибрами» бьет Черноморский флот РФ.

Об этом на заседании Комитета по международным отношениям и обороне британского парламента заявил старший научный сотрудник по военно-морским силам и безопасности на море Международного института стратегических исследований Ник Чайлдс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Королевского флота Великобритании нет возможностей наносить удары дальнобойными ракетами, подобно тому, как «Калибрами»...

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«Несмотря на все недостатки российского Черноморского флота, он по-прежнему демонстрирует способность наносить удары на суше и воздействовать на сушу с помощью ударных средств дальнего действия. Это потенциально окажет влияние на Великобританию…

У нас недостаточно возможностей. Есть отдельные очаги такого потенциала, у нас есть крылатые ракеты наземного базирования Томагавк с наших подводных лодок, но распространение этих возможностей по всему флоту для обеспечения большей смертоносностью является приоритетом, который решается, но, вероятно, требует большего внимания», – заявил Чайлдс.

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