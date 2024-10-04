В лучшем случае Украине предложат членство в НАТО без потерянных территорий – Дроздов

Анатолий Лапин.  
04.10.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Политика, Украина


В ближайшее время все ключевые партнеры и спонсоры Украины пройдут через чреду выборов. Тенденции таковы, что к власти на Западе придут украино-скептические политики, поэтому она может остаться без поддержки.

Об этом в эфире эмигрантского радио ChicagoUA заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время все ключевые партнеры и спонсоры Украины пройдут через чреду выборов. Тенденции...

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«У всех наших ключевых союзников в ближайшее время будет передача эстафеты. И в лучшем случае эту эстафету переймут прагматики, которые не будут финансировать недостижимость чьей-то мечты, а в худшем, скорее всего, это будут договорщики с Путиным, которые скорее пойдут на вынужденный компромисс, чтобы всю свою каденцию не махаться с проблемой Украины, которая по их заморскому видению очень часто и обоснованно выглядит вообще неадекватно.

Поэтому то, что мы читаем сейчас в западной прессе, на которую очень обижается офис президента… Все в это указывает на то, что такая формула, которая может стать новой, рабочей формулой нового генерального секретаря НАТО, – она называется очень просто: членство в НАТО, вступление Украины без оккупированных территорий», – заявил Дроздов.

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