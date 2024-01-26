В Луцке готовятся к походу на «исторические территории» Украины в РФ

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После подписания Зеленским указа «об исторических территориях» проживания этнических украинцев в РФ, Киев может напасть на Россию «с целью защиты их прав».

Об этом говорили жители Луцка в ходе опроса, который провела местная «ТРК Аверс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ваше отношение к защите прав и свобод этнических украинцев на территории РФ», – звучал сформулированный в связи с указом вопрос.

Один из опрошенных сказал, что раз «они там» украинцы, и корни их идут из Украины, то указ нужный.

«Не знаю, никак не считаю, я не смотрю новости и вообще разочарована в президенте и его политике», – ответила другая респондент.

Ещё один житель Луцка заявил, что «решение законное однозначно».

«Оно вызвало критические замечания у русских, и понятно почему. Поскольку с полным правом даёт возможность сделать то, что сделала в своё время Россия, мотивируя защитой русских, которые проживают на территориях других государств, заходить туда, нападать, скажем прямо, чтобы, так сказать, защищать их права», – сказал опрошенный.

Он добавил, что верит в то, что эти территории не принадлежат Украине лишь временно.

«На данный момент это больше политическое решение, чем практическое, однако оно даст возможность, если даже не силой защищать украинцев, которые там проживают – этнических или перемещённых, а больше юридически. Поскольку позволит Украине апеллировать к международной общественности относительно того, что на законодательном уровне есть вещи, которые позволяют нам защищать украинцев, которые находятся на территориях не украинских (хочется верить, что пока что), но исторически – наших», – заявил житель Луцка.