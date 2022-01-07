В Луцке скончался каратель «Грыць» из добробата «Айдар»

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Новости Украины

В Луцке от полученного на войне против Донбасса ранения скончался 35-летний боевик нацистского добробата «Айдар» Евгений Городничук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная журналистка Эля Коротинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националист с позывным «Грыць» оказался родом из города Лозовая в Харьковской области.

Воевал против Донбасса с 2014 года. Однако не пробыл в зоне АТО и года – в том же 2014 получил серьёзное ранение под Луганском. С тех пор лечился в одной из больниц Луцка, но 6 января умер.

Как сообщает Коротинская, семьи и детей у радикала не осталось.

«Я помню, насколько ты любил детей и где-то в глубине души хотел семью, но упрямо говорил обратное – что ты не для семьи», – сокрушается поклонница боевика в соцсети.