В Луцке женщину посадили на 5 лет за кусок сала

Вадим Москаленко.  
08.11.2023 18:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Пока простые украинцы получают реальные сроки за мелкое воровство еды, украинские чиновники и депутаты упиваются в своей безнаказанности, миллиардами грабя страну.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока простые украинцы получают реальные сроки за мелкое воровство еды, украинские чиновники и депутаты...

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«В Луцке меня спросили люди и рассказали историю. Там схватили женщину, которая украла кусок сала, и ей дали 5 лет 2 месяца тюрьмы. Это была уже не первая ее, к сожалению, кража в супермаркете. И кража есть кража, но за кусок сала ей дали 5 лет. Пять лет тюрьмы!

А народные депутаты, которых ловили на взятке 80 тысяч долларов, говорят: а мы здесь, у нас все хорошо. А люди, к которым есть вопросы на миллиарды, у них всё хорошо. Всё хорошо. За кусок сала – 5 лет, за миллиарды – государственная награда, еще и Героя Украины могут дать. Чего, нет», – сказал Гончаренко.

По его словам, такая несправедливость только раскалывает общество.

«Это огромная проблема, которая нас убивает, просто нас убивает. И это то, что создает, раскалывает общество, это то, что вызывает очень много вопросов. Вот почему сегодня у нас есть те проблемы, которые у нас есть, и их нужно решать. И если мы с вами дальше будем их игнорировать, если вместо этого мы будем ломать всех через колено, если вместо этого мы будем просто никого не слышать и ничего не слышать, будет катастрофа и беда», – предупредил депутат.

Он пустился давать популистские советы, что надо делать.

«Экономическая политика с приоритетом на рабочее место, реальная антикоррупционная борьба, реальная, не за кусок сала на 5 лет, а наконец взяться за тех, кто ворует миллиарды или миллионы. Реальные вещи. Вся инфраструктура создана, НАБУ есть, САП есть, суд антикоррупционный есть, все есть, деньги у них есть, законы есть, все есть – пусть работают, пусть показывают результат.

Потому что когда я вижу новость на сайте НАБУ, что они отправили дело в суд за то, что разоблачили семена на 3 миллиона гривен. Это две фуры семян там, что ли? А в то же время, я не слышу никаких новостей по тому, как глава Днепропетровской областной военной администрации 1,5 миллиарда гривен подрядов на дорогах прошлого года еще во время уже войны, отдавал фитнес-инструктору и ее компании, которая потом как-то странным стечением обстоятельств с ним вместе ездит за границу, пересекает границу, видно, тренируются постоянно вместе. И 1,5 миллиарда гривен ей отдают, а результат этого дела мы не слышим. А где она? Ну, это же не кусок сала, правда? Это 1,5 миллиарда гривен! А где оно?!» – вещал Гончаренко.

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