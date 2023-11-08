В Луцке женщину посадили на 5 лет за кусок сала

Пока простые украинцы получают реальные сроки за мелкое воровство еды, украинские чиновники и депутаты упиваются в своей безнаказанности, миллиардами грабя страну.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Луцке меня спросили люди и рассказали историю. Там схватили женщину, которая украла кусок сала, и ей дали 5 лет 2 месяца тюрьмы. Это была уже не первая ее, к сожалению, кража в супермаркете. И кража есть кража, но за кусок сала ей дали 5 лет. Пять лет тюрьмы! А народные депутаты, которых ловили на взятке 80 тысяч долларов, говорят: а мы здесь, у нас все хорошо. А люди, к которым есть вопросы на миллиарды, у них всё хорошо. Всё хорошо. За кусок сала – 5 лет, за миллиарды – государственная награда, еще и Героя Украины могут дать. Чего, нет», – сказал Гончаренко.

По его словам, такая несправедливость только раскалывает общество.

«Это огромная проблема, которая нас убивает, просто нас убивает. И это то, что создает, раскалывает общество, это то, что вызывает очень много вопросов. Вот почему сегодня у нас есть те проблемы, которые у нас есть, и их нужно решать. И если мы с вами дальше будем их игнорировать, если вместо этого мы будем ломать всех через колено, если вместо этого мы будем просто никого не слышать и ничего не слышать, будет катастрофа и беда», – предупредил депутат.

Он пустился давать популистские советы, что надо делать.

«Экономическая политика с приоритетом на рабочее место, реальная антикоррупционная борьба, реальная, не за кусок сала на 5 лет, а наконец взяться за тех, кто ворует миллиарды или миллионы. Реальные вещи. Вся инфраструктура создана, НАБУ есть, САП есть, суд антикоррупционный есть, все есть, деньги у них есть, законы есть, все есть – пусть работают, пусть показывают результат. Потому что когда я вижу новость на сайте НАБУ, что они отправили дело в суд за то, что разоблачили семена на 3 миллиона гривен. Это две фуры семян там, что ли? А в то же время, я не слышу никаких новостей по тому, как глава Днепропетровской областной военной администрации 1,5 миллиарда гривен подрядов на дорогах прошлого года еще во время уже войны, отдавал фитнес-инструктору и ее компании, которая потом как-то странным стечением обстоятельств с ним вместе ездит за границу, пересекает границу, видно, тренируются постоянно вместе. И 1,5 миллиарда гривен ей отдают, а результат этого дела мы не слышим. А где она? Ну, это же не кусок сала, правда? Это 1,5 миллиарда гривен! А где оно?!» – вещал Гончаренко.