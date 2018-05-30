30.05.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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В Луганске откроют памятный знак жертвам авиаудара ВСУ 2 июня 2014 года

2 июня в Луганске состоится открытие памятного знака погибшим от украинского авиаудара по зданию бывшей Луганской областной государственной администрации (ОГА) в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Открытие памятного знака погибшим от авиационного удара ВСУ состоится в Луганске 2 июня», – говорится в сообщении.

В администрации также сообщили, что на эту дату также запланирован траурный митинг:

«Траурный митинг начнется в 14.45. Во время мероприятия будет включена сирена и звук метронома, объявлена минута молчания, а движение транспорта будет ограничено».

Напомним, что 2 июня 2014 года штурмовик Су-25 украинских ВВС около 15.00 нанес удар по зданию бывшей Луганской областной государственной администрации (ОГА).

Под обстрел попало само здание, автостоянка перед ним и сквер имени Героев Великой Отечественной войны. Погибли восемь человек – трое мужчин и пять женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек, некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

ОБСЕ в своем отчете за 2 июня 2014 года заявили о том, что количество жертв не было установлено.

В официальном сообщении минобороны Украины, опубликованном вечером того же дня, говорится, что 2 июня по окраинам Луганска «работала армейская авиация и авиация Воздушных Сил ВС Украины». По данным министерства, около полудня удары по позициям луганского ополчения наносили штурмовики Су-25. Киевские силовики утверждали, что самолеты уничтожили два блокпоста «и удачно выполнили боевую задачу». После 15 часов, как сообщало тогда Минобороны, «работали вертолеты под прикрытием истребителей МиГ-29».

«В результате профессиональных действий авиаторов ВС Украины три объекта боевиков уничтожены», – заявили тогда в ведомстве.

Позднее спикер «АТО» Владислав Селезнев утверждал, что ВС Украины не наносили удара по зданию Луганской ОГА. При этом подконтрольные Киеву СМИ стали распространять версию о том, что ополченцы ЛНР стреляли по самолету ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, однако ракета навелась на тепло кондиционера, находившегося на стене здания ОГА.