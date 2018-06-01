03.06.2018, Луганск, Анастасия Самойлова, Владимир Гладков

590 просмотров

В Луганске почтили память жертв варварского авиаудара ВСУ

В субботу в Луганске состоялось открытие памятного знака, посвящённого жертвам варварского авиаудара ВСУ 2 июня 2014 года, который украинские СМИ пытались представить как «взрыв кондиционера», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В память о погибших прозвучал поминальный колокольный звон в минуту молчания, после чего в небо были выпущены голуби.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

К памятному знаку возложили цветы руководство Республики, родные и близкие погибших в результате украинской агрессии в Донбассе, представители общественности, жители ЛНР.

«В нашей новейшей истории действительно есть очень много памятных дат, которые являются точкой отсчёта. Но кровавой датой действительно является второе июня. Это тот день, который собирает людей не потому, что так надо прийти, а потому, что собирает общая боль – боль, которую переживает весь народ Донбасса», – сказал председатель НС ЛНР Денис Мирошниченко.

Чин освящения памятного знака совершил настоятель храма-часовни равноапостольной княгини Ольги помощник командующего 2-м армейским корпусом по духовному окормлению и воспитанию игумен Пимен.