В Луганске подвели итоги украинской «операции объединенных сил»

03.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Командующий «ООС» Сергей Наев, подводя итоги годовщины переименования «антитеррористической операции» в «операцию объединённых сил» рассказал о «больших достижениях» украинской армии в Донбассе под его руководством, однако по данным разведки ЛНР ситуация в зоне конфликта обстоит совсем не так оптимистично.

Об этом на брифинге заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Публично подводя итоги деятельности украинских оккупантов в зоне проведения карательной операции, командующий «ООС» генерал-лейтенант Сергей Наев не устаёт подчеркивать, что именно под его руководством ВСУ добились самых высоких результатов. Украинские СМИ непрестанно повторяют изречения командующего «ООС» о сотнях уничтоженных кадровых российских военнослужащих, десятках единиц сожжённой техники и регулярном взятии в плен российских военных», – рассказал Яков Осадчий.

На деле же, по его словам, жители Украины, проживающие на временно оккупированной ВСУ территории Донецкой и Луганской областей, воочию созерцают «достижения» так называемых защитников.

«Повальное пьянство, грабежи и мародерство, убийства, как сослуживцев, так и гражданских лиц стали неотъемлемой частью быта и службы, украинских силовиков в зоне «ООС». Это неизменные спутники псевдозащитников Отчизны, задействованных в уничтожении собственного народа», – добавил начальник пресс-службы.

Он также сообщил, что представив новую систему управления боем, Наев заявил о новом уровне взаимодействия между подразделениями ВСУ, но в действительности киевские силовики на передовых позициях взаимодействуют, обстреливая позиции друг друга в попытках поделить сферы влияния и потоки контрабанды. Военнослужащие подрываются на своих же минах, солдаты, доведенные до отчаяния откровенными издевательствами, расстреливают своих офицеров.

В качестве доказательства Осадчий привёл статистику, свидетельствующую о выдуманных успехах переформатирования военной операции в Донбассе.

«В период с апреля прошлого года по май текущего потери ВСУ в зоне «ООС» составили более 200 военнослужащих убитыми, из них покончили жизнь самоубийством – 65, около 900 военнослужащих получили ранения и увечья в результате бездарного руководства командного состава ВСУ. В результате пожаров на складах ВСУ было похищено и уничтожено 40 тысяч тонн боеприпасов на общую стоимость в 600 миллионов долларов, около 100 единиц гусеничной и колесной техники выведено из строя», – рассказал он.

Также, по его информации, дезертировавших и пропавших без вести военнослужащих числится 1 252, возбуждено более 12 тысяч уголовных дел в отношении военнослужащих в зоне «ООС» за грабежи, мародерство, убийства местного населения.

«И это только официальные сведения. О том, что не попало в официальные сводки остается только догадываться», – отметил в заключение Яков Осадчий.