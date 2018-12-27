В Луганске подвели итоги военного положения на Украине

27.12.2018, Луганск, Александр Гусар

Руководство ВСУ использовало военное положение для наращивания сил и средств в зоне боевых действий на Донбассе.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вчера закончилось действие военного положения, введенного на фоне надуманной истерии вокруг якобы агрессии Российской Федерации в Керченском проливе. Проанализировав этот период, можно сделать вывод, что военно-политическое руководство Украины использовало военное положение с целью наращивания сил и средств вдоль всей линии боевого соприкосновения», – заявил Андрей Марочко.

Он также отметил, что мероприятия, выдаваемые украинским руководством за успехи в повышении обороноспособности страны, повлекли негативные последствия для мирных граждан Украины.

«За этот период были поданы тысячи заявлений в правоохранительные органы с жалобами о бесчинствах пьяных резервистов. Были разграблены и приведены в негодность десятки пансионатов, детских лагерей и других социальных объектов, выделенных под размещение личного состава», – рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Помимо этого, по словам Марочко, ВСУ подвергли опасности мирное население, устраивая склады боеприпасов в не приспособленных для этого местах.

«Командованием соединений ВСУ были отданы приказы использовать для хранения боеприпасов сельхозпостройки, которые не отвечают требованиям безопасности и могли привести к очередной трагедии и новым жертвам среди местного населения», – добавил в заключение Андрей Марочко.