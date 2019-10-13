В Луганске рассказали о беспределе «азовцев» в Золотом

13.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Зашедшие в прифронтовое Золотое бойцы «Азова» выявляют и расправляются с местными жителями, поддерживающими разведение войск и сочувствующими республикам Донбасса.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вышедшие из-под контроля националисты, оккупировавшие населенный пункт Золотое, творят бесчинства, совершая преступления в отношении мирного населения. Не ощущая давления со стороны местной власти и правоохранителей, каратели, используя опыт 2014 года, проводят «чистки» среди местных жителей, выявляя граждан, поддерживающих Народные Республики и мирные инициативы по разведению войск», – рассказал он.

По словам представителя оборонного ведомства ЛНР, глава местной районной администрации никак не реагирует на многочисленные обращения граждан по поводу произвола радикалов.

При этом Филипоненко отметил, что украинские националисты также давят на солдат ВСУ.

«Чувствуя безнаказанность, оккупанты пытаются влиять на военнослужащих. Нередки случаи запугивания и расправы «азовцами» над украинскими солдатами на блокпостах», – сказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о ситуации, когда прибывшие помешать разведению войск в прифронтовом Золотом на Луганщине украинские националисты были встречены местным «патриотом», готовым с радостью сдать нелояльных оккупационному киевскому режиму односельчан.