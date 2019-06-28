28.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Украина
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В Луганске рассказали о насильственной украинизации на Донбассе

Жителей подконтрольной Украине части Донбасса запрещают использовать русский язык в официальном общении.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сообщениям местного населения, прибывшего в республику с территории, подконтрольной киевским властям, в Троицком районе активизировались радикально настроенные элементы, которые угрожают физической расправой работникам сферы обслуживания, говорящим на русском языке. Следуя той же тенденции, военно-гражданской администрацией района отданы указания сотрудникам госучреждений игнорировать обращения граждан на русском языке», – рассказал Яков Осадчий.

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