В Луганске уверены, что Киеву не по зубам «Минск» и «реинтеграция Донбасса»

20.01.2020, Луганск, Сергей Вредников

Украинская сторона не может получить контроль над границей с Россией прежде, чем республикам Донбасса будет предоставлен особый статус с сохранением собственных силовых ведомств и проведением местных выборов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос контроля границы возможен в контексте комплекса мер, но приступить к его обсуждению возможно только на следующий день после проведения выборов. Понятно каких.

Формулу Штайнмайера, думаю, все хорошо помнят, там все четко разложено по полочкам. Выборы по специальному закону, внеочередные, то есть все попытки Украины увязать это с очередными выборами местного самоуправления – абсолютно неуместны, и к моменту этих выборов должны быть разрешены все аспекты особого статуса, то есть, должна быть реализация в законодательном поле Украины этого особого статуса.

А я уже говорил о том, что все эти проекты должны быть согласованы с нами в Минске.

Таким образом, говорить о том, что провести выборы невозможно без контроля над границей, это прямое противоречие комплексу мер. Сначала выборы, на следующий день после выборов – начало обсуждения вопроса о границе, и завершение обсуждения этого вопроса после полного всестороннего политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Я думаю, вы прекрасно понимаете, что стоит за этими формулировками – реализация примечаний к пункту 11, где прописаны собственные Народная милиция, силовые структуры, судебная система, прокуратура. Это – что касается вопроса безопасности, который муссирует украинская сторона», – отрезал представитель народной республики.

При этом полномочный представитель Луганска в Трехсторонней контактной группе усомнился в способности Киева выполнить все взятые на себя в Минске обязательства, учитывая тяжелое экономическое положение и напряженную политическую обстановку на Украине.

«Что касается политической составляющей, это, прежде всего, языковое самоопределение, особый экономический статус, обязательства центральной власти заключать договора с Луганском и Донецком в части обеспечения их социально-экономического развития, восстановления разрушенной экономики и так далее.

Целый комплекс факторов, направленный на восстановление Донбасса, включен как обязанность правительства Украины, то есть нормы, отягощающие и без того плачевную украинскую экономику.

И мы с вами понимаем, насколько их реально реализовать нынешней украинской политической власти, при том, что за спиной у них стоят те же радикалы, которые стояли у истоков Майдана, стояли за спиной у Порошенко и манипулировали его образом действий, – сейчас продолжают манипулировать и направлять в нужном для них направлении деятельность нынешних киевских властей», – резюмировал Дейнего.