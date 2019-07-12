В Луганске задержали бывшего украинского военного

12.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Военная комендатура ЛНР задержала гражданина Украины, ранее проходившего службу в рядах ВСУ.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе проведения мероприятий паспортного контроля подразделением Луганской комендатуры в районе, где до 2014 года размещалась воинская часть А 1973 ВСУ, был задержан гражданин Украины, ранее проходивший службу в этой части.

По предварительным данным, он самостоятельно прибыл в Луганск навестить своих родственников, линию боевого соприкосновения пересек официально через КПВВ «Майорск». Что делал на бывшей территории своей части, внятно пояснить не может», – рассказал он.

Также Осадчий добавил, что комендатура продолжает проверку задержанного на причастность к участию в боевых действиях в составе ВСУ против республик Донбасса.