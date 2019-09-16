В Луганске задержали психа, взрывавшего памятники по указке СБУ

16.09.2019, Луганск, Александр Гусар

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых Министерством государственной безопасности ЛНР, задержан житель Луганска, причастный к подрывам памятников, совершённым на территории Республики в 2016-2017 годах.

Об этом говорится на официальном сайте МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что для террористической деятельности украинские спецслужбы использовали пятидесятилетнего жителя Луганска Вадима Дреева, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчина был завербован сотрудниками СБУ при пересечении пункта пропуска «Станица Луганская» под угрозой запрета въезда на территорию Украины, куда он регулярно выезжал для приобретения медицинских препаратов. Ему присвоили псевдоним «Костоправ». На протяжении двух лет Вадим Дреев являлся курьером украинских спецслужб. По их заданиям он делал закладки с самодельными взрывными устройствами, которые приводили в действие диверсионные группы», – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, у Дреева обнаружены признаки хронического психического заболевания, в результате чего он лишён способности осознавать последствия своих действий.

«На счету террористов подрыв в 2016 и 2017 годах памятника защитникам ЛНР «Они отстояли Родину», подрыв опоры «Звезды Победы» и памятника десантникам, установленного возле Луганского академического украинского театра», – рассказали в министерстве.

В МГБ ЛНР также добавили, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, непосредственно осуществлявших подрыв заложенных взрывных устройств.