В Луганске ждут очередную кровавую провокацию

26.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Вооружённые силы Украины планируют провокацию с гибелью мирных жителей в районе КПВВ «Станица Луганская».

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, он рассказал, что от источников в штабе «ООС» получена информация о прибытии в зону ответственности 25-й десантно-штурмовой бригады командующего десантно-штурмовыми войсками генерал-лейтенанта Михаила Забродского. Вместе с ним в населенный пункт Станица Луганская прибыло подразделение Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в количестве 25-ти человек.

«Согласно той же информации, Забродский совместно с командиром 25-й бригады полковником Олегом Зенченко планирует проведение вооруженной провокации в районе КПВВ «Станица Луганская» с гибелью мирных жителей, ответственность за которую Украина традиционно попытается переложить на военнослужащих Народной милиции ЛНР», – сообщил Андрей Марочко.

Он также добавил, что для освещения и придания общественного резонанса спланированному киевскими силовиками преступлению в район КПВВ «Станица Луганская» прибыли группы журналистов телеканалов «1+1» и «5 канал», которые якобы случайно должны оказаться на месте событий в нужное время.

«Серьезные опасения вызывает упорство, с которым киевский режим пытается воплотить в жизнь свои преступные планы. Очевидно, что загнанные в угол представители хунты, осознающие скорую утрату власти и неизбежность ответственности за свою антинародную деятельность, готовы пойти на самые крайние меры для сохранения своих кресел», – отметил представитель оборонного ведомства.

В заключение Марочко призвал международные организации, действующие в Донбассе, принять все возможные меры для недопущения кровавых провокаций преступной киевской власти, в результате которых могут пострадать ни в чем не повинные мирные жители.