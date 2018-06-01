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01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Сюжет дня, Транспорт, Украина

В Луганской области местные жители разобрали на металлолом железную дорогу


В подконтрольной Украине части Луганской области злоумышленники разобрали “законсервированный” железнодорожный путь Попасная-Деконская, расположенный на линии разграничения с ЛНР, который находится на балансе ГП “Донецкая железная дорога”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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Как сообщили правоохранители, работниками Луганского управления Департамента внутренней безопасности НПУ была получена оперативная информация о преступных намерений группы жителей области.

“Злоумышленники ради собственной наживы собирались разобрать и сдать на металлолом “законсервированный” железнодорожный путь Попасная-Деконская, расположенный на линии разграничения, и который находится на балансе ГП “Донецкая железная дорога”. В районе 74 км указанной железнодорожной колеи оперативники внутренней безопасности НПУ задержали восемь человек в возрасте от 31 до 43 лет. С помощью газовых резаков злоумышленники демонтировали рельсы длиной по 11 метров каждая, а затем грузили их на автомобиль “УРАЛ”. Успели вырезать и загрузить 135 метров железнодорожного полотна и крепления. По предварительным подсчетам своими действиями воры нанесли железнодорожникам почти 327 000 гривен ущерба”, – рассказали в пресс-службе.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Попаського отдела полиции Луганщины. Изъято два экскаватора, “УРАЛ” с прицепом, автомобиль “ВАЗ” и два газовых резака. Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время им будет объявлено подозрение по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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