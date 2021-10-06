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06.10.2021 22:32 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Газ, Общество, Политика, Россия, Труба, Украина, Экономика коллапса
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«В любой момент»: ГТС Украины может «лечь» даже из-за отсутствия венгерского транзита

Новости УкраиныПотеря транзита в Венгрию означает уменьшение давления в ГТС Украины, и это может привести...

Потеря транзита в Венгрию означает уменьшение давления в ГТС Украины, и это может привести к тому, что большая часть ГТС просто перестанет работать.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт топливного рынка Леонид Косянчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Венгрия заключила прямой контракт по «Турецкому потоку» на свой объем (транзита). Надо понимать, что до этого времени действовал, и сейчас действует еще, контракт на транзит в сторону Венгрии на 8,9 миллиардов кубов из которых 4,5 потребляет Венгрия, а около пяти мы брали у них по «виртуальному реверсу».

Ну, что такое виртуальный реверс? Никакого реверса нет, – давление в трубе есть, значит можно отбирать. Нет давления – нельзя отбирать. Чтобы давление появилось, надо что-то закачать. Вот, сегодня минус 5 миллиардов нашего «виртуального реверса» при том, что мы по виртуальному реверсу мы не берем газ у России (что мы слышали от наших политиков) на самом деле мы его берем, мы берем из той трубы, куда Россия и закачивает этот газ.

И мы сегодня потеряли пять миллиардов при десяти, что мы имели по виртуальному импорту. Ситуация может дойти до того, что 60-70 процентов на нашей ГТС перестанет работать. То есть пропадет давление, потому что не хватит газа.

У меня есть опасения, что энергосистема просто ляжет в самый неподходящий момент, когда будет потребность в этом газе для отопления домов, садиков, больниц. Перейти на какие-то альтернативные источники в принципе возможно, но это нельзя делать в пожарном порядке. Не получится.

Тем более что и углей-то у нас там, дай бог, четверть от необходимого запаса на зиму. Поэтому это тревожная, как для меня, тема – как будет Украина переживать эту зиму. Европа как-нибудь переживет, там денег немеряно плюс программы всевозможные.

Я думаю, что они все это выдержат, и запустится «Северный поток-2», что для нас не принесет ничего хорошего.

А мы получим вместо реально физического газа, который по транзиту должен был идти, просто деньги – россияне готовы платить за транзит, того что они не будут транзитить согласно контракту. Они будут платить, но качать реально его физически не будут», – тревожится эксперт.

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