В любой момент: Запад легко наберет в России новых навальных
«Ужасные репрессии», о которых стонет российская либеральная оппозиция, носят поверхностный характер. Их нельзя назвать реальной зачисткой пятой колонны.
Об этом в интервью Youtube-каналу «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил профессор МГУ Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для того, чтобы вычистить пятую колонну, надо начать ее чистить. Потому что гонения всякой шелупони из маргинальной оппозиции – это совсем не то, потому что все маргинальные оппозиционеры, включая берлинского пациента, это не более чем исполнители. Они не самостоятельны и никогда самостоятельными не были.
Самостоятельного значения как фигуры, которые могут проводить какие-то операции, они никогда не имели. Они всегда были на подхвате. Кто-то выше, кто-то ниже. И когда их сейчас разогнали (кто-то шьет варежки), это такая локальная победа. Она ровным счетом ничего не решает, потому что добровольных помощников на Западе наберут еще. У них есть для этого деньги и схема завлечения», – сказал Манойло.
Он считает, что в России сохраняется ситуация, которая в свое время чуть не развалила Венесуэлу, когда окружение лидера завязано на личные активы на Западе.
«Есть попытки изменить ситуацию? Я их пока особо не вижу. А раз попыток нет, то угроза сохраняется, и риски тоже. И надо думать, как обеспечить безопасность руководства нашей страны, если ситуация по внешнему периметру резко ухудшится.
Сейчас наблюдается некая пауза перед выборами. Нет серьезных операций типа очередного дела Скрипалей. Можно сказать, что мы в периоде полузатишья и не напрягаем свои силы. Что будет, если игра снова начнется по-крупному, как в 2018-19 годах, когда целая плеяда операций была успешно осуществлена Западом», – предупреждает Манойло.
Спасибо!
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