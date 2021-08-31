В любой момент: Запад легко наберет в России новых навальных

«Ужасные репрессии», о которых стонет российская либеральная оппозиция, носят поверхностный характер. Их нельзя назвать реальной зачисткой пятой колонны.

Об этом в интервью Youtube-каналу «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил профессор МГУ Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы вычистить пятую колонну, надо начать ее чистить. Потому что гонения всякой шелупони из маргинальной оппозиции – это совсем не то, потому что все маргинальные оппозиционеры, включая берлинского пациента, это не более чем исполнители. Они не самостоятельны и никогда самостоятельными не были.

Самостоятельного значения как фигуры, которые могут проводить какие-то операции, они никогда не имели. Они всегда были на подхвате. Кто-то выше, кто-то ниже. И когда их сейчас разогнали (кто-то шьет варежки), это такая локальная победа. Она ровным счетом ничего не решает, потому что добровольных помощников на Западе наберут еще. У них есть для этого деньги и схема завлечения», – сказал Манойло.