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Поставки Украине самолетов Ф-16 не принесут ей «ни коренного, ни малого перевеса» в ходе боевых действий. Гораздо большее значение в СВО имеют крылатые ракеты, но их ВСУ успешно ставит и на старые советские Су-24.

Об этом в эфире стрима Народного фронта заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что Ф-16 виден для всех наших средств ПВО. Он не является малозаметным. Его четко обнаружит наша истребительная авиация. Он должен базироваться на приличных аэродромах. Сегодня, когда мы показали, что стало со Староконстантиновом (разбомбленный на днях российскими ВКС аэродром украинской тактической авиации – ред.), я думаю, участь других аэродромов на территории Украины предельно понятна. Если кто-то вдруг решит, что на Ф-16 можно летать с территории Румынии и Польши, то он глубоко заблуждается. Как только оттуда что-то взлетит, туда и прилетит, независимо от того – есть 5-я статья или нет (устава НАТО – ред.). Пускай свернут в трубку и запихают в известное место», – сказал Гурулев.

Он напомнил, что российские средства обнаружения – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-100 – в состоянии отследить любой борт на дальнем расстоянии. Поэтому генерал сомневается в том, что НАТО отважится не только задействовать свои аэродромы, но даже прислать своих специалистов на Украину.

«Это должны приехать иностранные специалисты, а дальше удар по аэродрому – и всех иностранных специалистов запакуют в пластиковые мешки и повезут обратно. Ну нет у украинцев специалистов. В любом варианте приедут иностранцы эти самолеты готовить и обслуживать, хоть ты убейся», – отметил Гурулев.

Он напомнил, что, согласно протоколам НАТО, после поражения 5% авиации боевые действия останавливаются, а после поражения 10% самолетов – от них отказываются. Гурулев считает, что Россия способна поразить большее количество техники, поскольку только на авиабазе в Ростове есть 408 истребителей. К тому же РФ наращивает производство самолетов в этом году в 7 раз, а в следующем – в 14.