«В любви сербов к России виноват Запад» – эксперт

Сербов и русских объединяют отсутствие общей границы и наличие общего врага.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил научный сотрудник Русского научного института в Белграде Алексей Тимофеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И русских, и у сербов есть два больших и важных плюса. Во-первых, у нас нет общих границ и пересечения сфер интересов. А с другой стороны, у нас есть общие враги и неприятели, которые нам постоянно гадят. На этой почве русские и сербы давно начали дружить и будут дружить и в дальнейшем, к сожалению или к счастью», – сказал Тимофеев.

С ним согласился политолог-балканст Никита Бондарев.

«В Сербии западные аналитические центры постоянно получают деньги на исследование о причинах влияния российской мягкой силы в Сербии и любви сербов к России. Они получают эти гранты и пытаются их отрабатывать, но в целом им по сути этого вопроса сказать нечего. Потому что в любви сербов к России виноват сам Запад. Если бы не натовские бомбы 1999 года, вряд ли сербы занимали столь ярко выраженную антизападную позицию», – сказал Бондарев.