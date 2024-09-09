В Мадриде албанец напал на посла Сербии

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Накануне на посла Сербии в Испании Ирену Шарац напал неизвестный, судя по акценту – албанец. Попытки свидетелей инцидента задержать нападавшего не увенчались успехом, тот успел убежать.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», нападение произошло накануне вечером в испанской столице – Мадриде, возле дома, где проживает сербский дипломат. Женщина разговаривала по телефону, когда к ней подошел неизвестный и на сербском с сильным албанским акцентом поинтересовался не из Сербии ли она. Когда дипломат ответила утвердительно, тот ударил ее ногой в спину. После чего бросился бежать. Попытки очевидцев задержать его ни к чему не привели, албанец сумел убежать.

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По имеющейся информации нападавшему не удалось нанести серьезного вреда послу, та чувствует себя удовлетворительно.

«Я решительно осуждаю физическое нападение на посла Шарац в центре Мадрида. Мы требуем от всех органов власти полного расследования и ответственности за этот возмутительный инцидент и акт насилия по отношению к высшему дипломатическому представителю нашей страны», – отреагировал на произошедшее министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

Ирена Шарац ранее работала руководителем департамента Азии, Австралии и Тихого океана в МИД Сербии, кроме того – в секторе двустороннего сотрудничества. Была советником по взаимоотношениям с Китайской Народной Республикой, Республикой Корея и Монголией, сотрудником посольств Сербии в Китае и Греции. Свободно говорит на английском, китайском, испанском и французском языках.