В Мадриде албанец напал на посла Сербии

Алексей Топоров.  
09.09.2024 11:52
  (Мск) , Белград
Просмотров: 171
 
Балканы, Дзен, Сербия, экстремизм


Накануне на посла Сербии в Испании Ирену Шарац напал неизвестный, судя по акценту – албанец. Попытки свидетелей инцидента задержать нападавшего не увенчались успехом, тот успел убежать.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», нападение произошло накануне вечером в испанской столице – Мадриде, возле дома, где проживает сербский дипломат. Женщина разговаривала по телефону, когда к ней подошел неизвестный и на сербском с сильным албанским акцентом поинтересовался не из Сербии ли она. Когда дипломат ответила утвердительно, тот ударил ее ногой в спину. После чего бросился бежать. Попытки очевидцев задержать его ни к чему не привели, албанец сумел убежать.

Накануне на посла Сербии в Испании Ирену Шарац напал неизвестный, судя по акценту –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По имеющейся информации нападавшему не удалось нанести серьезного вреда послу, та чувствует себя удовлетворительно.

«Я решительно осуждаю физическое нападение на посла Шарац в центре Мадрида. Мы требуем от всех органов власти полного расследования  и ответственности за этот возмутительный инцидент и акт насилия по отношению к высшему дипломатическому представителю нашей страны», – отреагировал на произошедшее министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

Ирена Шарац ранее работала руководителем департамента Азии, Австралии и Тихого океана в МИД Сербии, кроме того – в секторе двустороннего сотрудничества. Была советником по взаимоотношениям с  Китайской Народной Республикой, Республикой Корея и Монголией, сотрудником посольств Сербии в Китае и Греции. Свободно говорит на английском, китайском, испанском и французском языках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть