В мае Россия начнет движение к Днепру и вернет Одессу с Харьковом – полковник Макгрегор

Российское наступление во всему фронту может начаться в мае, когда подсохнет земля для движения большого количества гусеничной техники. Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Макгрегора, Россия очертит новые границы, остановившись на тех рубежах, на которых захочет. Она будет двигаться к Днепру, но возьмет под контроль Одессу и Харьков.

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«Путин вступил в эту войну, предполагая, что, продемонстрировав ее серьезность Москвой, мы каким-то образом придем в себя и откажемся от этой чепухи о вступлении Украины в НАТО, проведем переговоры об урегулировании, которое обеспечило бы нейтралитет Украины. На тот момент, я не думаю, что карта сильно изменилась бы. Теперь, когда у нас было так много убийств и пролито так много крови за последние два года, я не думаю, что вообще будет много переговоров», – сказал американец.

«Я думаю, что русские в конечном итоге нарисуют ту карту, которую захотят, я все еще думаю, что она будет включать в себя Харьков и Одессу, и мы наблюдаем такого рода движение вперед. Но я думаю, что в больше степени они связаны с позиционированием для получения преимущества, когда земля снова станет твердой. А сейчас она все еще очень грязная, это не поддерживает движение большого количества гусеничной бронетехники. Так что я думаю, что мы говорим о крупном наступлении по всей линии фронта, которое будет двигаться на запад к реке Днепр. Возможно, в начале мая, возможно, в конце мая», – заявил Макгрегор.