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Россия будет иметь полное право нанести удар по Банковой и убить Владимира Зеленского после 20 мая, поскольку он потеряет свою легитимность.

Об этом в интервью российскому журналисту Максиму Шевченко заявил грузинский политик Леван Пирвели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что до сих пор Россия воевала с легитимным президентом и правительством Украины, но после 20 мая она получит полное право объявить команду Зеленского хунтой или «группой нелегитимных офисных работников».

«То, о чем все спрашивали: почему не ударяли по Банковой улице, по офису президента. Потому что был легитимный президент. Как-то неправильно убивать президентов. Но если после 20 мая там не будет сидеть легитимный президент, а будет сидеть какая-то хунта, что помешает РФ нанести ракетный удар по зданию, захваченному нелегитимными типами…», – сказал Пирвели.

Он считает, что Запад просчитывал этот вариант и поэтому подталкивал Киев к мирным переговорам. Теперь момент упущен. Последней попыткой образумить Украину было заявление папы Римского о белом флаге.