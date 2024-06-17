В МАГАТЭ поставили на место Украину, попытавшуюся помешать России

Олег Кравцов.  
17.06.2024 09:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украинской стороне не удалось помешать переназначению России в Совет управляющих МАГАТЭ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, поделившийся подробностями последнего заседания Совета.

Украинской стороне не удалось помешать переназначению России в Совет управляющих МАГАТЭ. Об этом, передает...

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«Основная интрига этой сессии состояла в том, пойдут ли украинцы до конца в попытках воспрепятствовать переназначению России в состав Совета управляющих. В соответствии с уставом МАГАТЭ 10 стран назначаются в состав Совета управляющих, именно назначаются. Единственный критерий отбора в эту десятку, пользующуюся режимом наибольшего благоприятствования, — уровень развития атомной энергетики. Естественно, Россия по всем показателям входит в эту десятку. Украинцам хотелось бы не допустить этого, хотя никаких юридических оснований для такой постановки вопроса у них не было», – сказал Ульянов в интервью «Известиям».

Он отметил, что такого рода ситуация характерна для внешней политики Украины.

«Киев руководствуется какими-то экзотическими представлениями, далекими от реальности и практики международных отношений. Такие серьезные ошибки они делали неоднократно. В интересах достижения своих национальных целей они легко ставят под удар деятельность целых международных организаций.

Мы это видели и видим здесь на венской площадке. Украинцы до последнего говорили, что они выступят против переназначения России. Самое интересное то, что практически весь состав Совета управляющих, а там 35 членов, — все, кроме Украины, намеревались поддержать переизбрание России, включая западные страны», – добавил собеседник издания.

По его словам, члены Совета руководствовались соображениями здравого смысла, поскольку в противном случае последствия могли бы быть очень серьезными как для агентства, так и для целого ряда западных стран.

«Взвесив все обстоятельства, они достаточно четко дали понять украинцам, что будет, если те поставят вопрос на голосование и не поддержат РФ и ее переназначение. В последний момент украинцы сказали, что они дистанцируются от консенсуса по этому вопросу. Так что мы спокойно будем продолжать находится в Совете управляющих, как это было в предыдущие 60 с лишним лет», – подчеркнул Ульянов.

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