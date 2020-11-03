В майданах больше нет нужды: Зе-власть добьёт Украину раньше – эксперт

03.11.2020, Киев, Игорь Петров

Повышение коммунальных тарифов и рост задолженности населения Украины приведут к социальному кризису и саботажу платежей, и восстановить платежную дисциплину будет трудно даже самой хорошей команде у власти.

Об этом в эфире телеканала «Политека онлайн» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос – в том, что майдана не будет. Будет саботаж, это гораздо страшней, потому что это саботаж по платежам с последующей попыткой восстановить платежную дисциплину. Представим себе, что в последующем при смене власти пришел идеальный политик или команда политиков, которые готовы построить минимально коррумпированную систему, которая будет нацелена на восстановление государственных институтов. Восстановить платежную дисциплину будет очень трудно.

В принципе, все это в руках парламента – не допустить возникновения этой ситуации. А такое впечатление, что парламент и правительство абсолютно сознательно действуют с точностью наоборот, подбрасывая еще больше дров в и без того взрывоопасную в регионах, которая уже сложилась с коронакризисом», – сказал Валентин Землянский.

По его словам, количество украинских потребителей услуг ЖКХ, которые могут получать субсидии на их оплату, продолжит сокращаться при том, что цены на энергоносители продолжают повышаться.

«Количество людей, которые имеют право претендовать на субсидию, будет снова сокращено. Это происходит из года в год с момента начала т.н. «рыночных реформ», а по факту – грабежа. Это – грабеж украинского населения, если цена на газ в отопительный сезон снова поднимается в 10 раз больше, чем это было в 2015 году.

У нас не было роста доходов в 10 раз или хотя бы в 5 раз по сравнению с тем периодом. Это абсолютно нелогично – что мы должны платить по европейским ценам и получать украинские зарплаты», – сказал Валентин Землянский.