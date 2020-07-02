В Малайзии вышла книга о сбитом над Донбассом «Боинге» МН17

02.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Появление книги, посвященной авиакатастрофе рейса МН17, свидетельствует об усиливающемся стремлении малазийцев сформировать собственное мнение о случившемся, на фоне того, как однобоко и ангажировано на Западе годами освещается эта трагедия.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увидели сообщение о том, что в Малайзии вышла в свет книга, посвященная авиакатастрофе рейса МН17, которая принадлежит перу известного малазийского писателя Ибрагима. Его произведения даже включены в школьную программу. Слышали ли вы что-либо об этом новом издании и как можете его прокомментировать?» – озвучила Захарова вопрос от журналистов.

«Действительно, в конце мая в Малайзии издана такая книга, – подтвердила представитель МИД. – Насколько известно, этой информацией поделились наши эксперты, автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса МН17, а также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами, на различных этапах участвовавших в расследовании авиакатастрофы. Например, США, как утверждает автор, могли использовать трагедию для того, чтобы обосновать необходимость новых санкций против России».

«Появление этой книги свидетельствует об усиливающемся стремлении малазийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Мы считаем, что последнее особенно важно, учитывая, как однобоко и ангажировано на Западе годами освещается эта трагедия», – добавила Мария Захарова.