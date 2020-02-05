В маргинальной сербской оппозиции развернулась драка за лидерство

05.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Лидер оппозиционной радикальной сербской партии «Двери» Бошко Обрадович объявил себя «новым оппозиционным лидером, который сейчас рождается и далее будет руководить государством».

Об этом говорится в памятке, которую он направил функционерам своей партии. Факсимиле официального электронного письма появилось в Twitter.

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Обрадович просит своих последователей как можно больше поддерживать его в социальных сетях.

«Я думаю, что выступление прошлой ночи (в зале Дома профсоюзов – ред.) имеет огромный потенциал, а мое появление в качестве гостя в телепрограмме «Впечатления недели» имеет историческое значение для нового этапа моего становления в качестве лидера оппозиции. Рождение нового лидера оппозиции будет болезненным для многих, и сопротивление будет великим, но этот процесс начался вчера вечером», – написал Обрадович.

Примечательно, что его партнеры по коалиции, Драган Джилас и Вук Еремич, никак не отреагировали.

Вице-президент Сербской прогрессивной партии Миленко Йованов,считает, что очевидно, в оппозиции идет война за лидерство.

«Очевидно, что единственная настоящая борьба, которая происходит внутри оппозиции, – это борьба за доминирование. Бошко намеревается опередить Джиласа и Еремича и поэтому дает такие указания своим членам. Для граждан важно видеть, чему служит бойкот выборов, который они объявляют», – отмечает Йованов.

Джилас и Бошко

Аналитик Бранко Радун напоминает, что до сих пор у Обрадовича не было реальной власти.

«Эти бои в «Союзе за Сербию» логичны. У всех здесь свои идеи, интересы и цели, и каждый из них: Обрадович, Джилас и Еремич, – надеются на лидерство. Джилас присвоил себе этот статус, потому что у него есть опыт и деньги. Бошко, который очень агрессивен и ведет активную работу среди молодых избирателей, пока находится в его тени. Вопрос только в том, когда проявятся эти конкурентные отношения. Джилас и Еремич имеют за спиной темные истории тех времен, когда они занимали государственные посты, и Обрадович видит свой шанс в том, что он не был у власти, поэтому он выступает как новое лицо», – отметил Радун.

Однако для того, чтобы Обрадович «совершил революцию», полагает аналитик, потребуются большие массы народа, много оружия и как минимум одна большая политсила за спиной.

В реальности поддержки нет даже у объединенной оппозиции, не говоря об отдельных партиях. Как показывают данные последнего соцопроса, правящая Сербская прогрессивная партия сохранила убедительное преимущество в январе и пользуется поддержкой 53,6 % граждан, в то время как рейтинг «Союза за Сербию» снизился по сравнению с декабрем. Всего 10,3 % избирателей готовы проголосовать за него, согласно исследованию агентства FactorPlus.

Социалистическая партия Сербии (СПС) министра иностранных дел Ивицы Дачича находится на третьем месте с поддержкой 9,5%.

Движение «1 из 5 миллионов», которое недавно приняло решение отказаться от бойкота и пойти на выборы, пока не имеет существенной поддержки у электората.

«В настоящее время они не имеют существенной точки опоры в электорате, потому что они не воспринимаются как партия», – говорит директор FactorPlus Владимир Пейич.

В целом наблюдатели полагают, что решение оппозиционных партий бойкотировать предстоящие парламентские выборы призвано скрыть их реально невысокую электоральную поддержку.