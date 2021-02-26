«Украинская оккупация – временная»: В Мариуполь безуспешно зазывают беглый Макдональдс

26.02.2021, Мариуполь, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Сегодня в ходе заседания Мариупольского городского совета депутаты решали судьбу Макдональдс – американский фастфуд предпочел сбежать из зоны боевых действий в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Речь шла о разрешении на разработку проекта землеустройства в Центральном районе на Греческой площади, где и предлагается открыть заведение быстрого питания.

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При этом представители партий «Сила людей» и ОПЗЖ выступили против принятия такого решения, аргументируя это недопустимостью застройки уже обновленного сквера. Однако им возразили, что возвращение сети фастфуда станет позитивным сигналом для инвестирования, а также позволит создать порядка полусотни рабочих мест.

«Я считаю, что всё, что делается для развития нашего города – нужно поддерживать. Возможное возобновление работы сети быстрого питания Макдональдс вызовет большую радость у жителей Мариуполя, и не только у них.

Мы прекрасно знаем, как в исторической и культурной столице нашей страны Львове в самом сердце города есть Макдональдс, и никто от этого не умер», – сказала депутат от партии «Блок Вадима Бойченко» Оксана Гринько.

Заместитель градоначальника Александр Кочурин сказал, что в любом случае сначала вопрос рассмотрят в исполкоме горсовета и потом опять предоставят депутатам. И только потом будет приниматься окончательное решение – строить ли в Мариуполе Макдональдс или нет.

«Наш город заслуживает, чтобы международные сети сюда заходили. Будь-то «KFС» или Макдональдс. Никто не будет против – ни семьи, ни дети. Если мы хотим, чтобы вернулся в наш город Макдональдс, то нужно голосовать», – призвал Кочурин.

За постановление о подготовке проекта для рассмотрения проголосовало 29 депутатов «Блока ВБ» и «Слуги народа», чего хватило для принятия решения.

Отметим, Макдональдс в Мариуполе закрылся в мае 2014 года, еще до захвата этого города ДНР украинскими войсками.

«Работа фастфуда в Мариуполе зависит от стабилизации ситуации в регионе. Закрытие связано с нестабильным положением в Донецкой области, поэтому, как только появится возможность гарантировать безопасность сотрудников и посетителей сети — работа заведения сразу же будет восстановлена», – сообщала в 2014 году горячая линия сети Макдональдс местному сайту «0629».

Причиной дальнейших отказов возобновления деятельности называли сложную логистику доставки продуктов.

Как известно, в канун 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко, выступая в Мариуполе, оговорился, заявив об «украинской оккупации» Донбасса. «Дорогие наши соотечественники, украинская оккупация – временная», – сказал тогда Порошенко.

Возможно, именно эту установку Порошенко учитывает руководство Макдональдс, уклоняясь от приглашений вернуться в Мариуполь.