В Мариуполь с особым цинизмом все 8 лет вбивали бандеровскую пропаганду

Сергей Вредников.  
06.02.2024 22:57
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Мариуполь, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Киевские руководители с первого дня оккупации понимали, что рано или поздно они потеряют Мариуполь, поэтому именно в этот город особо рьяно вкладывались и обрабатывали бандеровской пропагандой население, превращая его в «консерву».

Об этом на телеканале «Оплот» заявила донецкая журналистка Евгения Мартынова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские руководители с первого дня оккупации понимали, что рано или поздно они потеряют Мариуполь,...

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«Нетрудно было догадаться (какой кровью обернётся СВО – ред.), потому что я была примерно в курсе ситуации, что творится в Мариуполе, что творится в Марьинке, что творится у нас на северном направлении, какие там укрепления. Какая махровая бандеровщина в Мариуполе – это полнейшее оскотинивание народа, это полная экспансия западенская, западная, какая угодно – во что они превратили город. Во что они превратили, на минуточку, поколение молодёжи, 8 лет – это немало.

Они другого не знают. В селе развлечения детей начального школьного возраста – они в автоматы играют, в настоящие. Вот, они с младых ногтей к этому приучаются, они с ними жили, они это впитывали», – сказала Мартынова.

По её мнению, в Киеве прекрасно понимали, что город Украине не удержать.

«Вся пропагандистская машина Украины была направлена исключительно на Мариуполь. И у меня такое впечатление, что люди, местные жители, были вот этой «консервой» отложенной, они были на жертвеннике все 8 лет.

Не хочу так сравнивать, но их, как какое-то жертвенное животное, закармливали, закармливали, финансирование там, фонарики на Новый год развесили, какое-то мероприятие провели для молодёжи – они знали, что они обречены, что этим закончится.

Это логика исторического процесса, мы должны были этот Мариуполь взять», – подчеркнула журналистка.

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