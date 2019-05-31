В Мариуполе «Азов» устроил свой штаб в помещении детского сада
Представители полка спецназначения МВД Украины «Азов» заняли под свой штаб помещение детского сада в подконтрольном Мариуполе, выгнав на улицу детей и воспитателей.
Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Боевики националистического подразделения «Азов» захватили здание детского сада «Бибигон» в Мариуполе для размещения в нём своего штаба, выгнав оттуда детей и воспитателей», – рассказал Эдуард Басурин.
Он также добавил, что возмущенные действиями «азовцев» местные жители обратились к командующему «ООС» Александру Сырскому для решения проблемы, но никаких действий по прекращению произвола не последовало.
«Видя наплевательское отношение со стороны преступного военного руководства, жители Мариуполя обратились в администрацию президента Украины, в надежде на то, что новая власть обратит внимание на преступления коррумпированной военной верхушки и вернет дошкольное учреждение детям», – сказал в заключение представитель оборонного ведомства ДНР.
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