В Мариуполе “благотворительный фонд” заставил беспризорников рыть окопы для ВСУ

27.11.2018, Мариуполь, Владимир Гладков

В подконтрольном Киеву Донбассе на Мариупольском направлении подростков-беспризорников т.н. благотворительного фонда «Республика Пилигрим» привезли на береговую линию для рытья и очистки заросших окопов, блиндажей и других оборонительных сооружений.

Видеосюжет и материал опубликовали местный сайт «0629» и мариупольский телеканал «ТВ 7», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Пастор протестантской «Церковь добрых перемен» Геннадий Мохненко заявил, что воспитанники копают окопы на береговой линии вместо занятий, “согласно решения президента и парламента «Республики Пилигрим» после обострения в Керченском проливе”.

Мохненко отметил, что линия обороны на берегу не действующая, а лишь потенциальная, поэтому детям находиться там безопасно. Помимо подростков старшего возраста, на рытьё окопов привезли и младших школьников.

«У солдат сейчас масса боевых задач, а так – мы приехали и помогли», – заявил пастор, ранее “прославившийся” своей поддержкой т.н. “АТО”, чему был посвящен один из выпусков видеоблога Анатолия Шария..

По его словам, это была не разовая акция, подростки и в дальнейшем будут укреплять оборонительные редуты под Мариуполем, при этом сектант напомнил, что в 2014 году беспризорников «Пилигрима» так же вывозили копать окопы.

«Мы хорошо потрудились и вдохновили страну на оборону», – цитирует местный сайт слова Мохненко.

При этом украинские военные были очень благодарны «пилигримам» за помощь.

«Это радует, что детей с малых лет учат патриотизму», – отметил боец в балаклаве с позывным «Кот», удовлетворённо глядя на трудящихся беспризорников.

«Здесь всё было заросшее, но сейчас прямо приятно посмотреть», – добавил Геннадий Мохненко.