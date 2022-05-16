В Мариуполе денацифицирован Бодя Пират

16.05.2022  12:03 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Конфликт, Мариуполь, Россия, Украина
Новости Украины

В Мариуполе был ликвидирован львовский неонацист, один из лидеров ультрас футбольного клуба «Карпаты» Богдан Криль по прозвищу «Бодя Пират». Об этом сообщили в пресс-службе клуба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Криль погиб во время боев на заводе «Азовсталь», где засели боевики неонацистского полка «Азов», в составе которого и воевал «Бодя Пират».

В Мариуполе был ликвидирован львовский неонацист, один из лидеров ультрас футбольного клуба «Карпаты» Богдан...

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«В бою за Мариуполь погиб один из лидеров фанатского движения Карпат, представитель коллектива «Pride», Богдан Криль, известный как «Бодя Пират». Вечная слава Герою Украины! Не забудем, не простим!», – сообщили в пресс-службе ФК «Карпаты».

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