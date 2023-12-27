В Мариуполе готовятся реанимировать «Азовмаш»

Михаил Рябов.  
27.12.2023 09:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Россия, Экономика


Власти ДНР заявили о желании реанимировать предприятие «Азовмаш» в Мариуполе, выпускавшее вагоны и цистерны.

Имеющиеся в России производства уже удовлетворяют спрос на такую продукцию, однако мариупольский завод мог бы покрыть нужды новых территорий РФ, а также закупки в пиковые годы, заявили участники рынка газете «Коммерсант».

Власти ДНР заявили о желании реанимировать предприятие «Азовмаш» в Мариуполе, выпускавшее вагоны и цистерны....

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Впрочем, пока что восстановление «Азовмаша» – весьма не близкая перспектива.

«Весной 2022 года на территории завода велись ожесточенные бои, он был почти полностью разрушен. Разминирование завершили только в марте 2023 года. Судя по съемкам предприятия, доступным в публичном пространстве, оно находится в плачевном состоянии. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что о восстановлении завода в прежнем виде и с прежними компетенциями речи идти не может: в лучшем случае придется отремонтировать здания и завезти новое оборудование, создав производство заново», – пишет газета.

Помимо конкуренции с российскими производителями, мариупольцам придётся бороться за рынок также с поставщиками из Белоруссии и Китая, предупреждает издание.

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