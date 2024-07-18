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Владелец джипа «Лексус» с номерами Чеченской республики демонстративно закатил на пляж в Мариуполе, отказываясь реагировать на замечания местных жителей о недопустимости парковки люксовой иномарки на песке, где играют дети. Приезжий и его семейство проигнорировали просьбу и начали вести себя агрессивно.

Видео скандала распространилось в местных соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пока не выкупаюсь, никуда отсюда не уеду… меня пытаются вывести на драку, вот один человек, вон, второй притрагивается к моей машине. Если надо будет, я кого угодно урою», – угрожал мужчина.

В результате между отдыхающими завязалась потасовка. Как утверждают местные СМИ, приезжий бросился на оппонентов с кулаками. Удар по смартфону получила женщина, снимавшая происходящее.

ЧП стало настоящим подарком бандеровский пропаганде.

«Нет ни одного видео, на котором кто-то из Западной Украины приехал бы на Донбасс и вот так унижал местных. Надеюсь, все кто звал Россиюшку, счастливы теперь», – злорадствует бежавший из Донецка сексот СБУ ЛГБТ-блогер Денис Казанский.

На инцидент был вынужден отреагировать командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он призвал не экстраполировать поведение приезжих дебоширов на все население Чеченской республики.

«Если бы это «лицо» участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса, и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы… выражаю искренние извинения всем, кто был оскорблён и претерпел неудобства. Вместе с тем, прошу не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам и не разделять нас изнутри. Этого только и ждёт наш враг», – написал Алаудинов.

Бывшая помощница спикера Госдумы волонтер Анастасия Кашеварова указывает:

«Я так понимаю, что те, кто на машине с чеченскими номерами заехал на пляж в Мариуполе, уже на стадии обучения уважению к другим, может, даже уже видео с извинениями записаны. Может даже разгрузку и автомат получили, а машина уже через Фонд Кадырова передана на СВО… Я знаю ряд случаев, когда люди, не понимающие в каком положении страна, как тяжело бойцам на фронте, направлялись чеченскими властями на фронт, так сказать наглядно посмотреть и поучаствовать, если совести нет».