В Мариуполе коммунальные долги превысили 100 миллионов. Начались рейды и отключения

28.09.2021 16:54 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за того, что долги за коммунальные услуги на Украине достигли огромных сумм, в «незалежной» начались массовые отключения ЖКУ, аресты счетов и собственности.

Об этом говорится в репортаже телеканала «Наш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коммунальщики нарекают на то, что долги за коммунальные услуги у граждан Украины растут, в частности только мариупольцы задолжали местному водоканалу сто миллионов гривен. Конечно, если говорить о платежках за отопление, там суммы намного больше. В Мариуполе двадцать тысяч людей имеют долги, которые превышают пятнадцать тысяч гривен. На данный момент коммунальщики совместно с исполнительной службой ходят в рейды по должникам и сообщают о том, что против них открыты дела и есть обращения в суд», – отметила журналистка.

Кроме того, репортёр сообщила, что если долги превышают сто тысяч гривен, то на счета и собственность должников накладывается арест.

Также начальник отдела по работе с задолженностями Виктория Васильева добавила, что исполнительная служба активно отключает людей от коммунальных услуг.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что правительство передало местным органам власти полномочия самостоятельно устанавливать тарифы на отопление и горячее водоснабжение, но не дало ни возможности влиять на цену, по которой им поставляет газ НАК «Нафтогаз Украины», ни ресурсов, чтобы удержать тарифы на тепло на фоне роста цен на газ в Европе.