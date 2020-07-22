В Мариуполе нацисты организовали травлю земляка, получившего паспорт РФ

22.07.2020, Мариуполь, Павел Егоров

Житель Мариуполя Александр Куликов, вопреки общеукраинским трендам и желаниям националистов, в 2019 году получил паспорт РФ, продолжает общаться на русском языке и носит кепку с гербом России.

Об этом у себя в Facebook написал местный неонацист Александр Афонин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А это саша куликов, гражданин Украины и Российской Федерации. И живет он на Украине (прописка есть на фото). И получил он гражданство РФ уже во время войны как «носитель русского языка». А еще санька на блок-посту в Мариуполе требует, чтобы общались с ним «на русском», он не понимает украинский. И еще у него двуглавая курица на кепке. И ср#ть он хотел на всех…» – возмутился радикал.

Спустя сутки информацию об Александре Куликове разместили на одиозном сайте «Миротворец», где житель Мариуполя обвиняется уже в «пособничестве террористам», «антиукраинской пропаганде» и нарушении законодательства Украины.

«Пособник террористов и российских оккупантов.

Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор) против Украины.

Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства», – говорится в сообщении.

Отметим, что несколькими днями ранее, 15 июля 2020 года, похожий скандал произошёл в Черновцах. Там неизвестный мужчина посетил торговый центр в кепке с надписью «Россия». Это крайне возмутило местного радикала Дмитрия Бойко.

«Черновцы, 7 год войны с террористическим государством Россия. Торговый центр «Майдан», касса в «Сильпо». Проходя рядом кассой с товарищем, обратили внимание на один интересный элемент гардероба, на одном чуваке из очереди покупателей, а именно на кепку…

Тот, кто сегодня позволяет себе такое – разгуливать по центру украинского города с символикой страны, с которой мы воюем уже много лет, откровенно плевал на наше государство, на наших павших Героев и на нас всех с вами», – написал националист в соцсети.