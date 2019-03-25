В Мариуполе обнаружился секретный украинский концлагерь

25.03.2019, Москва, Владимир Гладков

На подконтрольной Украине территории Донбасса действуют нелегальные тюрьмы, в которых содержатся и подвергаются жестоким пыткам неугодные киевскому режиму граждане.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал бывший сотрудник СБУ, подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ведя речь о моих ротациях в город Мариуполь, нельзя обойти стороной такую тему, как тайные тюрьмы в районе проведения АТО. Я прекрасно знаю про одну, и могу рассказать о тюрьме, которая находится на Мариупольском аэродроме. В просторечии ее называли «библиотека», задержанных называли «книгами». Я не знаю, кто ее создал, но когда я прибыл в первую ротацию в Мариуполь в середине июля 2014 года, она уже функционировала.

В левом крыле терминала Мариупольского аэропорта на втором этаже находится заведение общественного питания. На первом этаже под ним находятся две холодильные камеры – одна размером 5 на 3 метра, вторая размером 3 на 2 метра. Камеры эти нерабочие и, фактически, представляют собой железные комнаты с герметически закрывающимися дверями. Вот в эти комнаты и набивали задержанных людей, содержа их там абсолютно неофициально, без санкций судов, прокуратуры и так далее. Люди там просто теряли сознание даже от самого нахождения внутри этих камер.

Допрашивали людей здесь же, в технических помещениях – в бойлерной, в кладовках. Если там не сделали ремонт, там кровь даже в бетон впиталась, а стены все исцарапаны ногтями задержанных людей.

Допрашивали людей там разные представители силовых структур Украины. Это и представители добровольческих батальонов. Например, в «Днепре» очень любил этим заниматься широко известный ныне Владимир Парасюк, который был командиром роты в «Днепре», представители оперативно-розыскного отделения мариупольского погранотряда, которым руководил полковник Александр Пресняков. Они привозили традиционно людей из приграничных сел, и сел, расположенных на побережье Азовского моря, где были сильны пророссийские настроения.

Когда в конце июля 2014 года на полную мощность заработал отдел контрразведки Управления СБУ в Донецкой области, руководил этим отделом печально известный полковник Александр Хараберюш с позывным «Душман», то в «библиотеке» частыми гостями стали контрразведчики, которые привозили людей, подозреваемых в работе на спецслужбы Российской Федерации, ДНР и ЛНР.

А людей привозили туда самых разных. Например, при проверке на блок-посту пассажиров в автобусе, выявили у человека в мобильном телефоне фотографию флага Новороссии. Это было основание, чтобы его снять с автобуса, загрузить в пикап «Азова» или «Шахтерска», привезти и кинуть его в «библиотеку» для выяснения. Пытали людей здесь же, допрашивали тут же…

Вообще про «библиотеку» трудно разговаривать, потому что это действительно жутко, это действительно настоящий концлагерь, застенки Гестапо. Поверьте, это не российская пропаганда. Там на самом деле убивали людей», – отметил экс-сотрудник СБУ.

При этом, по его словам, данная тюрьма не является единственной, и аналогичное место оборудовано также на базе подчиненного МВД полка «Азов».

«Многие подразделения устраивали себе свои тайные тюрьмы. Тот же «Азов» прекрасно мог разместить свою частную тюрьму на базе в поселке Урзуф на берегу Азовского моря», – добавил Прозоров.