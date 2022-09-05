В Мариуполе полегло 80 тысяч – генерал ВСУ

05.09.2022  16:14 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мариуполь, Россия, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

За бездеятельность киевского режима, украинское государство расплачивается кровью тысячей украинцев.

Об этом в эфире телеканала «ProUA» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За бездеятельность киевского режима, украинское государство расплачивается кровью тысячей украинцев. Об этом в эфире...

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Он прокомментировал нападки в свой адрес со стороны властей, которые считают, что своими речами генерал разбалтывает военную тайну.

«Я мешаю конструктивной критикой за бездеятельность, которая была и в предшествие большой войны, и во время этой войны. И когда говорят, что критиковать власть не время. Уважаемые, за эту бездеятельность, почему-то украинское государство потом расплачивается кровью тысячей украинцев. Почему мы об этом будем молчать?» – сказал он.

Ведущий напомнил, что это всё прописано в положениях особого статуса военного положения.

«Не вопрос. Но это же не раскрытие военной тайны. Условно говоря, вы сейчас готовы к тому, что нами потеряно 20% территории за счёт бездеятельности? Этим вы оправдываете власть? Вы оправдываете 80 тысяч погибших в Мариуполе, эту цифру сейчас определили? Как рассказать теперь нашим гражданам, что их близкие, родные погибли, и никто в этом не виноват, и давайте об этом будем молчать?» – возмущался генерал.

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